Wir hatten in diesem Jahr schon zahlreiche Momente aus der Welt der Schönen und Reichen, die viel zu reden gaben. Ganz weit vorne dürfte wohl zum einen das Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) stehen, zum anderen die Oscarverleihung – oder besser gesagt, was dort passiert ist. Lassen wir Revue passieren: Komiker Chris Rock (57) kommt auf die Bühne, um einen Gewinner zu präsentieren, macht einen Witz über Jada Pinkett Smith (50) und deren Alopecia-Erkrankung, daraufhin steht Will Smith (53) auf, läuft auf die Bühne und – bäm – verpasst Chris Rock eine Ohrfeige. Was für ein Skandal! Diese Backpfeife hätte laut US-Komiker David Spade (58) allerdings eher jemand anderes verdient. Wer? Niemand anderes als Prinz Louis, der 4-jährigen Sohn von Prinz William (40) und Herzogin Kate (40). Wir bitte? Spade will, dass Klein-Louis geschlagen werden soll? Was stimmt denn mit dem nicht?