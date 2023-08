Therapie-Unterbruch nach 70 Tagen

Seit gut siebzig Tagen ist Patrice Aminati bereits in Therapie. Der schwarze Hautkrebs wurde an ihrem Hals entdeckt und es hatten sich bereits Metastasen gebildet, als sie die Therapie startete. «Medikamente zum Gegensteuern helfen kaum, ärztliche Intervention in der Uniklinik brachte keine Besserung, eine Infusion keine Linderung, Schlaf auch nicht», schreibt die Frau von Daniel Aminati verzweifelt und offenbart, dass sie entschieden habe, die Krebstherapie zu unterbrechen: «Ich muss die Therapie wieder unterbrechen... Charly Malika braucht mich».