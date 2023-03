Mit der Familie

Daniela Katzenberger macht Ferien in der Schweiz

Wellness-Ferien in der Schweiz für Daniela Katzenberger: Gemeinsam mit Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia nimmt sich die Reality-TV-Frau eine Auszeit in der Schweiz: Oberhalb vom Zürichsee entspannen die drei in einem Wellness-Hotel in Feusisberg SZ.