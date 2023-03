Daniela Katzenberger liebt die Schweiz!

Am vergangenen Donnerstag, 23. März stiegen die Katzenbergers in Mallorca ins Flugzeug mit Destination Zürich. «Wir fahren in die schöne Schweiz. Ich freue mich!», so Daniela Katzenberger in ihrem Video auf der Instagram-Story. «Essen ist mega, die Leute sind mega», die Katze weiter. Das weiss sie, weil sie ihre halbe Kindheit in der Schweiz verbracht habe, verrät sie. Nach der ersten Nacht in Bad Ragaz teilt Daniela Katzenberger ein Video von sich im rosaroten Satin-Pyjama auf dem Hotelbalkon mit atemberaubender Aussicht auf das Bergpanorama. Das Video untermalt sie mit dem berühmten «Heidi»-Lied. «Gott, diese Luft hier! Schicke euch liebe Grüsse aus der geilen Schweiz», schreibt sie dazu.