Danni Büchner kontert Körper-Kritiker grandios

Kommentare wie diese dürften Büchner antreiben, weiterhin an ihrer Linie festzuhalten – und ihren Körper auch in den sozialen Medien so zu zeigen, wie er eben ist. Denn ein Foto von sich im Bikini hat für sie nicht nur eine persönliche, sondern auch eine gesellschaftliche Relevanz. «Ich poste es, um allen Frauen, die wie ich nicht den perfekten Massen entsprechen, Mut zu machen und um zu zeigen: Lieb dich so, wie du bist!»