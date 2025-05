Darum musste die Polizei an David Beckhams Geburi ausrücken

Party endet mit Polizeieinsatz

Am Samstag kam es dann zur grossen Finalparty mit Freunden wie Tom Cruise (62), Eva Longoria (50), Gordon Ramsay (58) und einigen von Beckhams früheren Teamkollegen. Gefeiert wurde im schicken Restaurant «Core by Clare Smyth» in Kensington. Und bei so einer illustren Runde kann es schonmal spät und vor allem laut werden. Wie «Daily Mail» berichtet, zog sich die Feier von David Beckham bis in die frühen Morgenstunden. Sehr zum Missfallen der Nachbarn. Als es um 3.35 Uhr immer noch laut aus dem Restaurant herausschallte, wurde es manchen Anwohnern zu viel und sie riefen die Polizei.