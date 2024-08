Darum stehen die Frauen auf Oliver Pocher

Oliver Pocher (46) ist nicht nur als Komiker erfolgreich, auch bei den Frauen kommt der 46-Jährige äusserst gut an. Doch was finden Frauen eigentlich so attraktiv an ihm? Pochers Ex-Frau Alessandra «Sandy» Meyer-Wölden (41), mit der er von 2010 bis 2013 verheiratet war und drei Kinder mit ihm hat, gibt dazu jetzt ehrliche Einblicke. In Barbara Schönebergers Podcast «Mit den Waffeln einer Frau» erinnerte sich Schöneberger an ihr erstes Treffen mit dem Paar: «Du warst einen Kopf grösser als er, sahst aus wie eine Göttin. Olli, mit einem bedruckten T-Shirt, hat wieder irgendeine Backstreet-Boys-Choreografie getanzt.»