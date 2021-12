Darum tut die neue Liebe Kim Kardashian so gut

Ob Pete und Kim wirklich ein Paar sind, oder einfach nur ein bisschen Spass miteinander haben, ist unklar. Laut der Insiderin soll der Promi-Frauenheld (vor Kim war er mit Ariana Grande und Kate Beckinsale zusammen) zwischen Staten Island in New York und Los Angeles pendeln, um seine Herzdame möglichst oft zusehen. Glaubt man den Aussagen der plauderfreudigen Insiderin, so ist zumindest Pete Davidson schwerst verliebt: «Er ist so verknallt in sie und nennt sie immer mein Mädchen.» Kim sei derweil vorsichtiger und gehe die Sache langsam an: «Ihre Kinder hat sie ihm noch nicht vorgestellt, aber sie geniesst seine Aufmerksamkeit»