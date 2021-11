Virgil Abloh ist im Alter von 41 Jahren gestorben

Wer war Virgil Abloh?

Der Amerikaner arbeitete als Designer, Künstler und DJ. Die grösste Aufmerksamkeit wurde ihm für seine Kreationen des eigenen Labels Off White und die des französische Luxushaus Louis Vuitton zuteil. Letzteres hatte er mit hochwertiger Streetwear erfolgreich in eine neue, frische Richtung geleitet. Dank seiner unermüdlichen Arbeitsmoral galt er als Pionier, der seiner Zeit oft voraus zu sein schien. Mit seinen visionären Entwürfen wurde er zum gefeierten Held einer gesamten Generation. So waren es vor allem die Jungen, die Abloh stets am Herzen lagen. «Alles, was ich tue, ist für die 17-jährige Version von mir selbst», liess er einst verlauten. Er träumte nicht nur von mehr Gleichberechtigung in der Branche, er lebte sie. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Virgil Abloh auf zahlreichen Ebenen revolutionierte.