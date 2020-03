In einem an seine Mia gerichteten Brief erzählt Michel von der Beerdigung. Er schreibt: «Sie war genauso, wie du sie geplant hast, bis auf die Urne, da hat sich dein Sohn darauf verewigt... sehr bunt! Alles andere wie du wolltest, alle Freunde, Familie und Nahestehende aus unserem kleinen Dorf waren da. Du weisst es eh, du warst dabei!»