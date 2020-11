Naomi erobert die USA

Das ist die schlagfertige Enkelin von Joe Biden

Naomi Biden weiss zu überraschen. So gilt sie als eine der grössten Unterstützerinnen ihres Grossvaters Joe Biden – was sie jedoch nicht daran hindert, Partys mit Trump-Tochter Tiffany zu feiern. Doch so diplomatisch sie sich ihrer Studien-Freundin gegenüber verhält, so scharf schiesst sie gegen die Kritiker des neuen Präsidenten.