Das ist Robbie Williams' Diät-Geheimnis

Soweit scheint Robbie Williams aber noch nicht zu sein. Und auch an Diabetes Typ 2 leidet er nicht, doch wie er im Interview sagt: «Es ist wie ein Weihnachtswunder. Und ich brauche es, medizinisch. Bei mir wurde Selbsthass Typ 2 diagnostiziert.» Robbie Williams spricht inzwischen offen über seine mentale Gesundheit und gibt zu, dass die Gewichtszunahme «katastrophal» für seine Psyche gewesen sei. Auch auf seinem Instagram-Profil spricht er immer wieder seine Depressionen und Angstzustände an. Um sich selbst also wohler in seinem Körper zu fühlen, griff Robbie nun offenbar zu Ozempic, welches ihm beim Abnehmen half. So schaffte er es von 88,5 auf 76,7 Kilogramm.