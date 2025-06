Das Martyrium der Geissens dauerte 45 Minuten

Der Anwalt des Ehepaares spricht von einem Mordversuch, denn Carmen Geiss wurde bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und am Hals verletzt. Die Blutspuren sind bis heute in der Villa Geissini zu sehen, wie die beiden nun RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (61) zeigen. Bisher ging man davon aus, Carmen Geiss habe eine Schnittwunde am Hals gehabt, doch nun wird klar: Als einer der Täter sie zu Boden riss und würgte, riss eine Narbe unter dem Kinn auf, es tropfte Blut auf den Teppich und den Steinboden.