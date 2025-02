Das musst du zu den Oscars 2025 wissen

Wann finden die Oscars 2025 statt?

Die Oscars finden am 2. März um 16.00 Uhr (Pacific Standard Time) statt. Für die Schweiz bedeutet das: Die diesjährigen Oscars werden am 3. März ab 01.00 Uhr zu sehen sein. Wer die Oscars live mitverfolgen will, muss also wohl oder übel mit etwas weniger Schlaf auskommen. Die Preisverleihung dauert normalerweise rund dreieinhalb Stunden.