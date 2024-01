«I can't wait for our divorce», also zu deutsch «Ich kann unsere Scheidung nicht abwarten» – diesen Satz wollen Fans von John Krasinski (44) gehört haben, als er und seine Ehefrau Emily Blunt (40) die Golden Globes besuchten. Andere behaupten jedoch, dass er vor den Kameras der Fotografen zu seiner Frau sagte: «I can't wait to get indoors», also «Ich kann es nicht abwarten, rein zu gehen». Es war am 7. Januar in Los Angeles relativ windig. Zweifel an Krasinskis Scheidungsaussage kamen auch auf, weil einige Fans der Meinung waren, dass er ein solches Thema wohl kaum in aller Öffentlichkeit vor den Fotografen mit Emily Blunt besprechen würde. Durch den Lärm um die beiden herum ist allerdings nicht ganz deutlich zu hören, was genau er nun sagte – wodurch wohl auch das Gerücht aufkam.