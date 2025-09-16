Das «Sundance Kid» ist in den Sonnenuntergang geritten

Politisches Engagement

Der gebürtige Kalifornier engagierte sich auch politisch. Er setzte sich jahrelang für Umweltschutz und gegen Klimawandel ein. Dem US-Präsidenten Donald Trump (79) warf Redford bereits während seiner ersten Amtszeit einen «Diktator-ähnlichen» Angriff auf die amerikanischen Werte vor. «Wir befinden uns in einer Krise, die ich zu meinen Lebzeiten nie erwartet hätte», schrieb der Schauspieler 2019 in einem Gastbeitrag beim US-Sender «NBC News». Trump sei eine Bedrohung für den Rechtsstaat, die Pressefreiheit und den Respekt vor der Wahrheit.