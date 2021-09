Doch nicht nur der Alkohol und der Umgang mit den Kindern war ein Streit-Thema bei Brangelina. An einer anderen Stelle des Interviews erzählt Jolie von einem Vorfall, der ihre Beziehung erschütterte: Als sie 21 Jahre alt war, arbeitete sie mit dem Skandal-Produzenten Harvey Weinstein, 69. Jolie spielte damals in «Playing By Heart», den Weinsteins Firma produzierte. Er ist heute ein verurteilter Vergewaltiger. Zahlreiche Frauen packten im Zuge der #metoo-Debatte über Weinsteins Missbräuche aus.