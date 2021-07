So haben ihr während der Pandemie denn vor allem zwei Dinge gefehlt: das Reisen und die Spontanität. «Nach einem Dreh einfach mal zwei, drei Tage irgendwo hinfahren und die Seele baumeln lassen. So wie jetzt hier. Ich bin keine Planerin», so Berben, die mit ihrem Lebenspartner Heiko Kiesow, 60, in Berlin wohnt. Sie hoffe, dies sei nun wieder vermehrt möglich. Und noch eine Hoffnung nimmt sie mit aus Corona-Zeiten: dass die Relevanz der Kultur gesehen wird. «Keine Frage, dass man erst mal an die Menschen denken musste, die Tag für Tag das Rad am Laufen hielten. Aber Filme, Bücher, Musik sind nicht einfach Luxus, sondern eine Sprache, die uns alle verbindet. Es tat sehr weh zu sehen, dass hier zuerst gespart wurde, dass so viel brachlag, auch wenn ich selbst das Privileg hatte, arbeiten zu können.»