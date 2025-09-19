Das waren Jimmy Kimmels beste TV-Momente

Kimmel und sein kleiner Sohn Billy

Vor sieben Jahren überraschte Jimmy Kimmel sein Publikum, als er seinen kleinen Sohn Billy mit ins Studio brachte. Er erklärte, dass er die Woche zuvor ausgefallen war, weil sein Sohn eine Herzoperation über sich ergehen lassen musste. Um zu zeigen, dass alles gut verlaufen war und sein Sohn wohlauf ist, nahm der Moderator seinen Spross kurzerhand mit ins Studio. Als er über die Gesundheit von Billy sprach, kamen Jimmy Kimmel einige Tränen, und er zeigte sich von einer verletzlichen und ernsten Seite, die man so bisher nicht von ihm kannte. In diesem Kontext sprach er dann auch über die Gesundheit von Kindern und entsprechende Versicherungen und Vorsorgen.