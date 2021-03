Demi Lovato will ein Kind adoptieren

Ihr Leben glich bisher einer Achterbahnfahrt: Während es beruflich steil bergauf ging, erlebte Demi Lovato, 28, in ihrem Privatleben so manches Tief. Sie litt an Depressionen und Essstörungen. Im Jahr 2018 stand sie dann kurz vor dem Abgrund: Damals wäre sie nach einer Überdosis fast gestorben.