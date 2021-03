Sie schien nicht zur Ruhe zu kommen: Nach ihrer Überdosis, an der sie beinahe gestorben war, möchte Demi Lovato nun endgültig reinen Tisch machen. In der Youtube-Dokumentation «Dancing with the Devil», die demnächst ausgestrahlt wird, erzählt die Sängerin mit der grossen Stimme offen wie nie, was in den letzten Jahren bei ihr los war.