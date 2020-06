Der Wendler und seine Laura haben geheiratet

«Wir sind überglücklich»: So vermeldet Laura Müller, 19, die standesamtliche Hochzeit mit Michael Wendler, 47, auf Instagram. Wie die ehemalige «Let's Dance»-Kandidatin weiter bekanntgibt, haben sie und Wendler sich am Freitagmittag in der neuen Heimat in Florida das Jawort gegeben, nachdem sie sich im April verlobt hatten. «Mein erster Tag als Michas Frau. Ah, ich liebe meinen Mann so sehr!», schreibt die Influencerin.