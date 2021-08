Selbst für Normalos total bescheiden war die Hochzeit der Schauspieler Kristen Bell und Dax Shepard im Jahr 2013. Sie heirateten in einem Gerichtsgebäude in Beverly Hills – sie in einem schlichten schwarzen Kleid, er in einem schwarzen Smoking. Insgesamt soll der Tag die beiden nur 142 US-Dollar gekostet haben, wie Sherpard sagte. Ob ihr Ring und sein Trau-Tattoo einer Glocke – symbolisch für ihren Namen – in diesem Betrag mit eingerechnet sind? Wohl eher nicht.