Fredrikssons jahrzehntelanger Bandpartner Per Gessle, 60, äussert sich nach seinem berührenden Twitter-Post nun noch in einem langen Statement auf Facebook zum Tod der legendären Roxette-Stimme. «Die Zeit vergeht so schnell. Es ist noch nicht lange her, dass wir Tage und Nächte in meiner kleinen Wohnung in Halmstad verbrachten, Musik hörten, die wir liebten, und unmögliche Träume teilten», schreibt er. «Und was für ein Traum, den wir letztendlich teilen durften! Danke Marie, danke für alles.»