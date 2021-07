Von da aus lassen sich Ausflüge in die Berge natürlich wunderbar unternehmen. Williams war bereits in Zermatt zum Skifahren und zum Wandern überall sonst: in Lauterbrunnen oder hoch über dem Genfersee. Den Star ganz zuhause lassen kann Robbie derweil nicht: Statt in Cargohose schwingt er sich zum Erkunden der Berge lieber in quietschbunte Stoffhosen – und hat sich damit wohl zum Ziel gesetzt, neben dem steinigen auch gleich noch den modischen Berg zu erklimmen.