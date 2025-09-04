«Die Welt hat heute einen Giganten verloren»

Kaum wurde die Todesmeldung bekannt, postete Michelle Hunziker (48) ein gebrochenes Herz auf schwarzem Hintergrund in ihrer Story und schrieb dazu einfach nur «Giorgio». Der Schweizer Modemacher Yannik Zamboni (38) hat Giorgio Armani etwa zwei bis dreimal in seinem Leben getroffen, damals war er noch als Model unterwegs. «Er war für mich der Designer, der die Anzüge revolutionierte und gemütlicher machte. Mit seinen leichten, wenig strukturierten Looks veränderte der die Modewelt», sagt er gegenüber SI online.



Auch der Organisator der Mode Suisse, Yannick Aellen (49), traf Giorgio Armani. «Er sorgte für eines meiner ersten Lieblingsparfüms, Acqua di Giò, und beeindruckte mich schon in den Neunzigerjahren, als er das unglaubliche Lächeln der Schweizerin Noemi Ditzler für seine Emporio-Armani-Kampagne auswählte. Unvergessen blieb mir auch mein Treffen mit dem Maestro persönlich, als wir eine Show des Schweizers Julian Zigerli im Teatro Armani vor rund zehn Jahren umsetzten»