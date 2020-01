Diese Stars kämpften mit einer Essstörung

Taylor Swift, 30, sprach in ihrer Dokumentation «Miss Americana» erstmals über eine sehr schwierige Zeit in ihrer Karriere, die Sängerin litt an Magersucht. Der Druck und die ständige Bewertung ihres Aussehens wurden der jungen Musikerin zu viel. «Ich schaute die Bilder an und hatte das Gefühl, mein Bauch sei zu dick. Oder jemand sagte mir, ich sehe schwanger aus. Das hat mich dazu gebracht, ein bisschen zu hungern», sagt Swift.