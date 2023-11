Diese Themen sind bei Macrons Staatsbesuch tabu

Allerdings dürfte aber auch über gewisse Themen geschwiegen werden. Denn, wie der«Blick» schreibt, gebe es für Macron Tabu-Themen, von denen der Präsident lieber die Finger lässt. So soll zum Beispiel der «Fall UBS» nicht angesprochen werden. Dies, weil gemäss Programm, die Wirtschafts- und Finanzkreise gar nicht erst anwesend sind. Die Grossbank wehrt sich in einem Monsterprozess vor dem höchsten Gericht Frankreichs gegen eine Milliardenbusse und will die konfiszierte Kaution von einer Milliarde Euro zurückholen. Just am Mittwoch werden nämlich auch die Richter darüber entscheiden, ob es das Berufungsurteil vom Dezember 2021 bestätigt, in dem die UBS zu einer Strafe von 1,8 Milliarden Euro verdonnert wurde.