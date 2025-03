Der Grundstein für eine solide akademische Karriere war gelegt damit, dass der junge Mann auf diesem alten Schwarz-weiss-Foto im Jahr 1978 den Masterabschluss an der renommierten Oxford-Universität in England absolviert hatte. Zuvor hatte er an der Universität in Newcastle studiert, doch der Master of Science in Elektrotechnik war schon ein Jahr später nur noch ein Titel auf einem Blatt Papier – denn bereits im Jahr 1979 folgte der sympathische Wuschelkopf seiner eigentlichen Bestimmung und trat im britischen BBC als Teil der Comedy-Show «Not the Nine O’Clock News» im Fernsehen auf.