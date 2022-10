Neue Details zum Tod von Dietrich Mateschitz

Für die Öffentlichkeit überraschend verstarb am Samstag Dietrich «Didi» Mateschitz mit 78 Jahren. Der Red-Bull-Gründer und Sportmäzen litt seit anderthalb Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs, nur seine Familie und die engsten Mitarbeiter wussten, wie es um den Österreicher stand. Noch im September soll der Selfmade-Milliardär in der Firma gewesen sein.