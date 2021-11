Eine Destination ist Paris Hilton zum Flittern nicht genug

Baden im türkisfarbenen Meer – wie schön! Hilton und Reum geniessen die Zeit gerade im Fünf-Sterne-Resort Conrad Bora Bora Nui. Dieses soll übrigens laut der deutschen «Bild» dem US-amerikanischen Milliardär Bill Gates, 66, gehören und ist damit nicht ganz billig. Eine Übernachtung in diesem Hotel kostet 2000 Euro – also rund 2100 Schweizer Franken. Ob Paris allerdings diesen Preis bezahlt, ist eher unwahrscheinlich. Denn ihre ganze Ferienreise verbringen sie und ihr Mann in Hotels der Hilton-Kette, wie Paris dankend in ihrer Instagram-Story erwähnt.