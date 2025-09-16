«Einer der Löwen ist von uns gegangen»

Selbst US-Präsident Donald Trump (79) sprach vor Journalistinnen und Journalisten in Washington über das Ableben des Schauspielers. «Robert Redford war grossartig» so der US-Präsident laut der Nachrichtenagentur SDA. Eine Zeit lang habe es «keinen besseren» gegeben. Redford habe seiner Ansicht nach «sieben oder acht grossartige Filme» gemacht, sagte Trump weiter. «Die waren wirklich grossartig. Es gab eine Zeitspanne, da war er der Heisseste. Ich fand ihn grossartig.»