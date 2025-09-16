Robert Redford ist tot. Die Hollywood-Legende starb am Dienstag, 16. September im Alter von 89 Jahren. Auf Social Media nehmen die Promis nun nach und nach Abschied von dem «Butch Cassidy and the Sundance Kid»-Darsteller.
Schauspieler Dan Stevens (42) postete in seiner Instagram-Story ein Schwarz-Weiss-Foto des Schauspielers mit den Worten «RIP Robert Redford». Auch Gaia Wise (25), Tochter von Schauspielerin Emma Thompson (66) nimmt Abschied von dem Amerikaner. Auch die teilte ein Foto von Redford und schrieb dazu: «Der Mann, die Legende. Ich hatte das Vergnügen, kurz mit ihm zu arbeiten und es bleibt ein Highlight meines Lebens.»
Was für ein trauriger Verlust
Moderator Piers Morgan (60) meldete sich auf X zum Tod von Robert Redford. Auch er teilt ein Foto des Verstorbenen in jüngeren Jahren und schreibt: «RIP Robert Redford, 89. Einer der grössten Filmstars aller Zeiten. Eine wahre Hollywood-Legende, die in so vielen Filmen mitspielte. ‹Butch Cassidy and the Sundance Kid›, ‹The Sting›, ‹The Way We Were›, ‹All The President's Men›. Was für eine Karriere, was für ein Schauspieler, was für ein trauriger Verlust.»
Auch der Schweizer Sänger Michael von der Heide (53) teilt ein Bild in seiner Instagram-Story. Ein schlichtes Bild in Schwarz-Weiss von Redford in jungen Jahren, Worte sind hier nicht nötig.
Horror-Autor Stephen King (77) schreibt auf X: «Robert Redford ist gestorben. Er war Teil eines neuen und aufregenden Hollywoods in den 70er- und 80er-Jahren. Schwer zu glauben, dass er 89 Jahre alt war.»
Gegenüber dpa liess Schauspielerin Meryl Streep (76) durch ihr Management mitteilen: «Einer der Löwen ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden, mein lieber Freund.» Die beiden spielten 1985 gemeinsam im Film «Jenseits von Afrika» ein Liebespaar, das in die Filmgeschichte einging.
Selbst US-Präsident Donald Trump (79) sprach vor Journalistinnen und Journalisten in Washington über das Ableben des Schauspielers. «Robert Redford war grossartig» so der US-Präsident laut der Nachrichtenagentur SDA. Eine Zeit lang habe es «keinen besseren» gegeben. Redford habe seiner Ansicht nach «sieben oder acht grossartige Filme» gemacht, sagte Trump weiter. «Die waren wirklich grossartig. Es gab eine Zeitspanne, da war er der Heisseste. Ich fand ihn grossartig.»
Morgan Freeman (88) trauert auf X um seinen guten Freund. «Es gibt bestimmte Leute, bei denen du weisst, dass du mit ihnen klicken wirst. Nachdem ich mit Robert Redford in ‹Brubaker› im Jahr 1980 arbeitete, wurden wir sofort Freunde. Nochmal in ‹An Unfinished Life› mit ihm zusammenzuarbeiten, war ein wahr gewordener Traum. Ruhe in Frieden, mein Freund.»
Auch Schauspieler Antonio Banderas (65) verabschiedet sich auf X von der Hollywood-Legende: «Robert Redford verlässt uns, eine Ikone des Kinos in jedem Sinne. Schauspieler, Regisseur, Produzent und Gründer des Sundance Festivals. Sein Talent wird uns auch in Zukunft bewegen, durch die Bilder und unsere Erinnerung strahlen. RIP.»
Jamie Lee Curtis (66) widmet einen Post dem verstorbenen Redford. Zu einem Bild, welches Redford in «Butch Cassidy and the Sundance Kid» zeigt, schreibt die Schauspielerin: «Ein Leben! Familie. Kunst. Transformation. Interessenvertretung. Erschaffung. Erbe. Danke, Robert Redford.»