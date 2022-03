Elon Musk ist mit seinem Leben «mittelglücklich»

«Verschiedene Grade der Liebe»

«Ich glaube, es gibt verschiedene Grade der Liebe. Aber um wirklich glücklich zu sein, muss man meiner Meinung nach sowohl bei der Arbeit als auch in der Liebe glücklich sein», erzählt Musk im Gespräch mit der «Welt am Sonntag». «Ich schätze, ich bin also mittelglücklich», gibt er zu. Und er erklärt: «Es gibt Zeiten, in denen ich mich einsam fühle, ja.» Er glaube, dass die meisten Menschen nicht glücklich seien, «wenn sie allein sind».