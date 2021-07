Endlich können die VIPs Bikini und Badehose hervorholen

Bevor es für unsere Skistars wieder ins Schneetraining geht, haben sie ihre liebste Unterlage für einmal in flüssiger Form genossen: Gemeinsam waren die aktiven Skihoffnungen Joana Hählen, 29, Wendy Holdener, 28, Michelle Gisin, 27, sowie die zurückgetretenen Cracks Tina Weirather, 32, und Fränzi Aufdenblatten, 40, mitsamt Partnern in den Sommerferien in Italien. Am Gardasee wurde allerdings nicht nur in der Sonne gelegen, sondern auch gewakeboardet – und, viva Italia, Glace geschleckt.