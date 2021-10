«Es ist so fies, dass euch diese Verkündung genommen wurde»

Von den darauf folgenden Spekulationen überrumpelt, fasste sich Fischer ein Herz und wandte sich am Wochenende via Instagram an die Öffentlichkeit: «Ich habe etwas gebraucht, um zu überlegen, wie ich mit der momentanen Situation umgehen will, ob und wie ich darauf reagiere und wie offen ich es hier darlege. Deshalb melde ich mich erst jetzt zu Wort», schrieb die Musikerin. «Leider wurde eine Nachricht offengelegt, die wir gerne noch ein bisschen privat für uns gehalten hätten. So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gerne noch etwas länger gewartet, bis diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht.»