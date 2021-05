Eine Woche ist es her, dass Fiona Erdmann, 32, auf Instagram erklärte, dass sie ihr Baby verloren hat. Nun richtete sie sich erneut in einem Post an ihre Follower: «Mich zu melden, fällt mir aktuell gar nicht so leicht», schreibt die 32-Jährige, die in Dubai lebt, zu einem Bild, auf dem sie mit ihrem kleinen Sohn und ihrem Partner am Strand zu sehen ist. «Allerdings mag ich mich auch nicht komplett in einem Loch verbuddeln. Denn es muss irgendwie weitergehen. Vor allem für Leo.» Der Sohn der ehemaligen «Germany's next Topmodel»-Kandidatin kam im August 2020 zur Welt.