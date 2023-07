Ex-Freunde in Sorge wegen Britney Spears' Biografie

«Meine Geschichte, zu meinen Bedingungen, endlich! Seid ihr bereit?» So kündigt Britney Spears (41) ihre Autobiografie an, die im Oktober erscheint. In ihrem persönlichen Enthüllungsbuch soll so einiges ans Licht kommen, verspricht sie – von ihren Liebesbeziehungen über das zerrüttete Verhältnis zu ihren Eltern bis hin zu ihrer erfolgreichen Karriere.