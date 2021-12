Ex-Mann Pietro Lombardi gratuliert Sarah Engels zum Baby

Die Sängerin verkündete am 3. Dezember auf Instagram, dass ihre gemeinsame Tochter mit ihrem Ehemann Julian, 28, mit dem sie seit Mai verheiratet ist, zur Welt gekommen sei. «Am 2.12.21 durften wir dich endlich in unsere Arme schliessen und werden dich von nun an nie mehr loslassen», schrieb Engels und verriet, dass ihre Tochter den Namen Solea Liana trägt.