Boris Becker hat wieder einen Job

Er hat seinen Platz beim Sender wieder

Nun hat der Tennis-Star auch wieder einen Job: Er kehrt ins TV zurück. Wie Warner Bros. Discovery bekannt gab, wird Becker während der Australian Open als Eurosport-Experte im Einsatz sein. Von dem Tennisturnier, das vom 16. bis 29. Januar 2023 stattfindet, berichtet der sechsmalige Grand-Slam-Sieger in «Matchball Becker». Gemeinsam mit Kommentator und Moderator Matthias Stach (60) ist er täglich live auf Sendung, um die Matches aus Melbourne und die Geschehnisse in Down Under einzuordnen sowie die Höhepunkte des Turniertages zu präsentieren. Zudem schlüpft er in die Rolle des Co-Kommentators und begleitet die Top-Matches.