Familie Jolie muss nach Filmpremiere in «Super Isolation»

An der Weltpremiere des neuem Marvel-Film «Eternals» mit von Angelina Jolie, 46, in einer Hauptrolle, zeigte sich die Schauspielerin nach langer Zeit wieder einmal mit fünf ihrer sechs Kindern in der Öffentlichkeit – und sorgte damit für Aufsehen. Maddox, 20, Zahara, 16, Shiloh, 15 und die Zwillinge Vivienne und Knox, beide 13, hatten ebenfalls ihren Auftritt auf dem roten Teppich, nur der zweitälteste Sohn Pax, 17, war nicht dabei.