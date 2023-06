Georgina Rodriguez ist nicht ganz so sportlich unterwegs

Langzeit-Freundin Georgina Rodriguez scheint keinen so ausgeprägten Bewegungsdrang zu verspüren und lässt sich lieber ein bisschen im Wasser treiben, um sich kurz darauf wieder an der Bootsleiter festzuhalten und sich auf einer weichen Matte auf Deck von der Sonne trocknen zu lassen. Die Fotos der Influencerin mit 50 Millionen Followern lassen die Gerüchte über eine Beziehungskrise der letzten Wochen in den Hintergrund rücken. Georgina und Cristiano wirken auf ihrer Yacht so verliebt, wie schon lange nicht mehr.