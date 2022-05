Fiona Erdmann ist zum zweiten Mal Mutter geworden

«Welcome little Angel» – Mit diesen Worten begrüsst Fiona Erdmann (33) ihr Töchterchen via Instagram auf der Welt. Zu einem herzigen Schnappschuss, auf dem auch ihr Mann Moe und Sohn Leo (1) das Baby ganz neugierig betrachten, schreibt das Model weiter: «Unsere Herzen sind gefüllt mit Liebe». Sie und ihre Männer seien überglücklich und dankbar, «unsere kleine Prinzessin jetzt in den Armen halten zu können».