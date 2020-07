Seine drei Töchter hingegen treten in die Fussstapfen ihres berühmten Papas. Alle sind als Schauspielerinnen aktiv. Luna feierte ihre Premiere in Schweigers Film «Keinohrhasen» und mimt mittlerweile auch auf der Mattscheibe Tils Tochter. Im «Tatort» sind die zwei als Vater-Tochter-Duo zu sehen. Auch Lilli Schweiger wurde bereits in fünf Produktionen ihres Vaters als Schauspielerin besetzt. Die Jüngste, Emma, hatte ihre erste Rolle, wie ihre grosse Schwester Luna, auch in «Keinohrhasen» und wirkte im Anschluss in vielen weiteren Schweiger-Produktionen mit.