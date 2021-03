Schon als Kind angefeindet

Für Janni Hönscheid war Hass schon immer alltäglich

Janni Hönscheid musste schon so manchen Shitstorm in den Sozialen Medien über sich ergehen lassen. Nun erzählt sie, dass sie schon als Kind angefeindet wurde – weil sie «anders» war. Doch gerade weil sie so viel Hass abbekam, habe sie gelernt, diesen an sich abprallen zu lassen.