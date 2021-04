«Für mich ist das Urteil eine Selbstverständlichkeit», sagt Sway, «denn jeder Mensch soll für sein Handeln die Konsequenzen tragen müssen.» Er fügt an, dass er sich wünscht, dass es das Wort «Black» in «Black Lives Matter» in Zukunft gar nicht mehr bräuchte. «Weil ich mir eine Welt wünsche, in denen das überflüssig wird, weil alle Menschen gleich behandelt werden.»