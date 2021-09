Für Ronaldos Kids weht in England ein frischer Wind

Vergleichbarer zumindest als der Tapetenwechsel, den die Kinder nun mitmachen. Denn per Ende letzten Monats ist Ronaldo nach Manchester zurückgekehrt, wo er einen Vertrag bis 2023 unterschrieben hat. Der Portugiese selbst kennt das Leben in der Stadt im Nordwesten Englands nur zu gut, war er doch bereits in jungen Jahren zwischen 2003 und 2009 dort zuhause. Doch wo sein ältester Sohn Cristiano jr. elfjährig ist, hat dieser die erste Ära seines Papas bei Manchester United knapp verpasst. Nun aber ist er gemeinsam mit dem Vater, Stiefmama Georgina Rodriguez, 27, und den Geschwistern Mateo und Eva, beide 4, sowie Alana, 3, mit in die englische Stadt gezogen – und muss sich erst einmal an einiges gewöhnen, was neu ist.