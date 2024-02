Dass George Clooney das Leben an der Wärme eigentlich geniesst, zeigt sich etwa durch seine Immobilien-Wahl: Los Angeles, Comer See und Südfrankreich. Lediglich das englische Berkshire tanzt dabei aus der Reihe, was das gute Wetter angeht. Trotzdem richteten sich Amal und George genau dort in den vergangenen Jahren ihre festen Wohnsitz ein. Damit soll jetzt aber Schluss sein, wie Nachbarn des berühmten Ehepaares behaupten. Nicht nur hatte man den Schauspieler und die Anwältin in letzter Zeit verdächtig oft in Brignoles gesehen, gegenüber der «DailyMail» behaupten Bewohner von Berkshire auch, dass das Glamour-Paar seine Immobilie in England verkauft hat – für rund 17 Millionen Franken.