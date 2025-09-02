Georgina Rodriguez stellt ihren Verlobungsring zur Schau

Provokation oder Zelebrierung der Liebe?

Die Pose war nicht der erste Anlass für Kritik. Schon nachdem die 31-Jährige ihren Ring erstmals auf Instagram geteilt hatte, ernteten Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez heftigen Gegenwind. Ein Kommentar unter einem Artikel vom «Blick» fasste die Stimmung treffend zusammen: «Millionen von Menschen leben in prekären Verhältnissen, haben keinen Zugang zu sauberem Wasser, schlafen auf dem Boden, können sich nicht ausgewogen ernähren. Sie trägt das am Finger, was vielen Menschen helfen könnte. Irgendwie grotesk. Das ist kein Neid – das ist einfach eine Feststellung.»