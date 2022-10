Romeo Beckham soll wieder seine Ex daten

Distanz ist schuld an der Trennung

Romeo Beckham lebt und arbeitet in den USA, wo er für den Fussballclub Inter Miami, an dem Papa David übrigens beteiligt ist, kickt. Mia Regan ist in Grossbritannien daheim und arbeitet dort an ihrer Karriere als Model und Influencerin. Wegen der grossen Distanz sei die Beziehung gescheitert, plauderten Insider nach der Trennung in der britischen «Daily Mail» aus.