«GNTM»-Star Anna Wilken verlobt sich nach Schicksalsschlag

Die Kandidatin der neunten Staffel «GNTM» und der armenische Nationalspieler haben ein Eheversprechen in den letzten Jahren bereits unverheiratet gehalten: dass sie sich in guten und schlechten Zeiten lieben. Denn ihre Beziehung ist von schweren Schicksalsschlägen geprägt: Im Juni letzten Jahres erlitt Wilken eine Fehlgeburt – und ihre Versuche, wieder schwanger zu werden, haben bislang fehlgeschlagen. So auch der letzte.